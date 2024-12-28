الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق لنشر فيديوهات خادشة

كتب- أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 5 آلاف جنيه، وذلك في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

كانت النيابة العامة، وجهت خمس اتهامات للبلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق، نشر صور خادشة للحياء العام: بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وأغرت بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية من خلال الصور والمقاطع المرئية التي بثتها عبر حساباتها الشخصية، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.

كما أعلنت من خلال حساباتها الشخصية دعوة تتضمن إغراءً بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، عبر نشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب، ونشرت عبر صفحاتها مقاطع وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، مستخدمة عبارات وتلميحات جنسية، وأنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية المشار إليها لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.

تمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها بجلسة 30 نوفمبر. وأكدت النيابة أن التحقيقات تضمنت أقوال شهود الإثبات، من بينهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، الذين أفادوا بتفاصيل الوقائع موضوع الاتهام.

توجه النيابة العامة رسالة تحذير بضرورة الالتزام بالقوانين والأخلاقيات على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة استمرارها في التصدي لأي انتهاكات تمس القيم والمبادئ المجتمعية.