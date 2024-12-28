في 4 خطوات.. طريقة التظلم على نتيجة كلية الشرطة 2025 (المواعيد وطرق التقديم)

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كتب- أحمد أبو النجا:

حلم الالتحاق بكلية الشرطة هو هدف يسعى الكثيرون لتحقيقه، ولكن أحيانًا قد تصيبنا خيبة أمل عند ظهور النتيجة وعدم النجاح. لكن لا داعي للقلق، حيث تتيح وزارة الداخلية فرصة جديدة للطلاب الذين لم يتم قبولهم من خلال تقديم التظلمات، مما يمنحهم فرصة أخرى للنظر في طلباتهم ومراجعة النتيجة.

وتتيح أكاديمية الشرطة للطلاب غير المقبولين التقدم بالتماسات يتم تقديمها بداية من إعلان النتيجة ولمدة أسبوع ويكون ذلك بمقر وزارة الداخلية في القاهرة الجديدة، ثم يتم فحصها وإعلان نتائجها.

خطوات تقديم تظلمات نتيجة كلية الشرطة 2025:

1- يجب انتظار إعلان النتيجة بشكل رسمي والتأكد من عدم القبول بها وعدم وصول رسالة نصية بالاسم الخاص بالطالب ونتيجته.

2- الذهاب إلى مقر وزارة الداخلية بمنطقة القاهرة الجديدة.

3- تقديم التماس على نتيجة تلك الكلية للطالب غير المقبول.

4- الانتظار حتى يتم فحص جميع الالتماسات، وبعد ذلك إعلان نتائجها.

كان مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم قد أعلن اعتماد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الخميس الماضي، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2024 - 2025. وأوضح اللواء هاني أبو المكارم في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 49 ألفًا و681 طالبًا.