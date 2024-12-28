أمن المنافذ: ضبط 39 قضية متنوعة وتنفيذ 283 حكمًا قضائيًا

كتب- علاء عمران:

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في مجال جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 8 قضايا. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 2,710 مخالفات مرورية متنوعة. أما في مجال الأمن العام، تم ضبط 39 قضية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 283 حكمًا قضائيًا متنوعًا. وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.