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بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. هدير عبدالرازق أمام القضاء اليوم

03:00 ص السبت 28 ديسمبر 2024

البلوجر هدير عبد الرازق

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كتب- صابر المحلاوي:

تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، جلسات محاكمة البلوجر "هدير عبد الرازق" بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم القيم الأسرية للمجتمع، والترويج للفسق والفجور.

كانت النيابة العامة قد وجهت خمس تهم للبلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر للنظر في أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت التهم الموجهة إلى البلوجر هدير عبد الرازق كما يلي:

نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك)، بقصد الإغراء، مما يخدش الحياء العام، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

ارتكاب فعل فاضح علني مخل بالحياء، عبر استعراض مفاتنها وإطلاق عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية من خلال الصور والمقاطع التي بثتها عبر حساباتها.

دعوة علنية إلى ممارسة الفجور، عبر نشر صور ومقاطع مخلة بالآداب، لافتةً الانتباه إليها من خلال حساباتها الشخصية.

الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر نشر محتوى يتضمن استعراضًا للمفاتن في ظل عبارات وإيحاءات جنسية، مما يُعد تعديًا على القيم الاجتماعية.

إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجرائم المشار إليها في التهم السابقة.

تم تقديم القضية للدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية، حيث من المقرر النظر فيها خلال جلسة يوم 30 نوفمبر، مع إخطار المتهمة بموعد الجلسة.

هدير عبد الرازق محاكمة هدير فسق وفجور
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