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"أبوهم سابهم في الشارع".. أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو طفلتي المرج

07:12 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

أمن القاهرة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة أحد الأشخاص بعثوره على طفلتين مختطفتين بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن والد الطفلتين ترك الطفلتين بجوار أحد المحال بالقرب من منزلهما لحين حضور والدتهما "منفصلة عنه" وعقب حضورها إستلمت الطفلتان.

كما أمكن التوصل للقائم على تصوير ونشر المقطع، وأفاد بأنه حال رؤيته للطفلتين وتركهما بمكان تواجدهما صورهما وادعى بذلك للتوصل لأهليتهما خشية تعرضهما لمكروه إلا أنه عقب نشر الفيديو حضرت والدتهما بعد فترة وجيزة واصطحبتهما إلى منزلها.

طفلتين المرج فيديو أمن القاهرة قسم المرج
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