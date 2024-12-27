لغز العثور على جثة داخل شقة متفحمة ببولاق الدكرور

العثور على جثة متفحمة في ظروف غامضة

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة داخل شقة متفحمة ببولاق الدكرور غرب الجيزة، الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع ناهيا.

أهالي شارع عبد الرازق خطاب لم ينتظروا وصول سيارات الإطفاء وحاولوا مد يد العون لقاطني الشقة في محاولة لمنع وقوع خسائر في الأرواح لكن النتيجة خالفت آمالهم.

عثروا على جثة داخل شقة بالطابق الأول في ظروف غامضة ليدفع العميد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب بفريق بحث بالتنسيق مع الأدلة الجنائية للمعاينة والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.