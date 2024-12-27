لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

غلق كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان لمدة 30 يومًا

12:38 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

غلق كوبري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عاطف مراد:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق كلي لمسطح كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق الواحة نحو المقطم؛ لتنفيذ أعمال الاختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحطة مياه أبو عقيل.

ويستمر العمل في الموقع من يوم السبت 28 ديسمبر 2024، ولمدة 30 يومًا، على أن تُنفذ الأعمال ليلاً ونهارًا.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لضمان وجود التجهيزات الفنية والإشارات التي توضح الأعمال لضمان سلامة المواطنين وتيسير حركة المرور في المنطقة.


غلق كوبري محور عمر سليمان محور محمد علي فهمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان