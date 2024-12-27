غلق كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان لمدة 30 يومًا

كتب- عاطف مراد:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق كلي لمسطح كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق الواحة نحو المقطم؛ لتنفيذ أعمال الاختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحطة مياه أبو عقيل.

ويستمر العمل في الموقع من يوم السبت 28 ديسمبر 2024، ولمدة 30 يومًا، على أن تُنفذ الأعمال ليلاً ونهارًا.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لضمان وجود التجهيزات الفنية والإشارات التي توضح الأعمال لضمان سلامة المواطنين وتيسير حركة المرور في المنطقة.





