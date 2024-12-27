لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طالب يطعن آخر داخل جامعة حلوان

12:03 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    طالب يطعن آخر داخل جامعة حلوان
  • عرض 8 صورة
    طالب يطعن آخر داخل جامعة حلوان
  • عرض 8 صورة
    طالب يطعن آخر داخل جامعة حلوان
  • عرض 8 صورة
    طالب يطعن آخر داخل جامعة حلوان
  • عرض 8 صورة
    طالب يطعن آخر داخل جامعة حلوان
  • عرض 8 صورة
    طالب يطعن آخر داخل جامعة حلوان
  • عرض 8 صورة
    طالب يطعن آخر داخل جامعة حلوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب: أحمد عادل

أقدم طالب على طعن آخر يدعى "عمر ناصر" بسلاح أبيض "مطواة" داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بين طالبين وإصابة احدهما بطعنة نافذة في الجانب الأيسر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين إصابة طالب يدعى "عمر ناصر" بطعن نافذ في الجانب الأيسر، وتم نقله للمستشفى.

وبسؤال شهود العيان تبين نشوب مشادة كلامية بين المصاب وآخر، تطورت لمشاجرة تدعى في المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وتم القبض عليه.

وتم مقل المصاب للمستشفى وخضع لعملية جراحية، وتم إيداعه في العناية المركزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طالب يطعن آخر طعن طالب جريمة طعن جريمة طعن بجامعة حلوان مشاجرة بين طالبين طالب يطعن آخر بمطواة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

برودة وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة