طالب يطعن آخر داخل جامعة حلوان

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"كان شايل مطواة".. مفاجأة بشأن القبض على حمو بيكا

كتب: أحمد عادل

أقدم طالب على طعن آخر يدعى "عمر ناصر" بسلاح أبيض "مطواة" داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بين طالبين وإصابة احدهما بطعنة نافذة في الجانب الأيسر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين إصابة طالب يدعى "عمر ناصر" بطعن نافذ في الجانب الأيسر، وتم نقله للمستشفى.

وبسؤال شهود العيان تبين نشوب مشادة كلامية بين المصاب وآخر، تطورت لمشاجرة تدعى في المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وتم القبض عليه.

وتم مقل المصاب للمستشفى وخضع لعملية جراحية، وتم إيداعه في العناية المركزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.