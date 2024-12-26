10 مصابين في انقلاب ميني باص بطريق الكريمات

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص في انقلاب ميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الكريمات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميني باص قبل الكارتة في طريقها إلى القاهرة، مما أسفر عن سقوط 10 مصابين.

المصابون العشرة نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج، ويعكف رجال المرور على استعدال السيارة وتسيرر حركة السيارات إلى طبيعتها.