إغلاق كلي لمحور أحمد الزمر لمدة 3 أيام.. تعرف على التحويلات الجديدة

كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية محتملة خلال تنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبري المشاة الخاص بالمحطة رقم (5) بمحور أحمد الزمر.

يلزم تركيب الكوبري، الغلق الكلي لمحور أحمد الزمر عند تقاطعه مع شارع محمد زكى بركات حتى شارع حسن مدكور في الاتجاه القادم من منزل كوبري جامع السلام باتجاه شارع عبد الله العربي.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال ليلاً ابتداءً من الساعة 12:05 صباحاً وحتى الساعة 6:00 صباحاً، اعتباراً من يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، ولمدة ثلاث ليالٍ.

وطالبت الإدارة العامة لمرور القاهرة السائقين باتباع التحويلات المرورية التالية:

في الاتجاه القادم من منزل كوبري جامع السلام، يسلك السائقون يميناً شارع محمد زكى بركات ثم يساراً شارع جمال زين، ويستكملون سيرهم مع شارع حسن مدكور باتجاه محور أحمد الزمر.

وأوضحت الإدارة أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لأعمال المشروع لوضع المساعدات الفنية والإشارات التحذيرية في المنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.