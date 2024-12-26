"كبتاجون وأسحلة جرينوف".. 80 ثانية ترصد سقوط عصابة الألف كيلو مخدرات بالصعيد

كتب- محمود الشوربجي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو مدته 80 ثانية ترصد جهود رجال الشرطة خلال مداهمة عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في عدة مديريات أمن.

وتمكنت القوات من ضبط عناصر تلك البؤر، وأسفرت المواجهات عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط، بعدما بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة.

وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت حوالي طن من المخدرات "حشيش – بانجو – آيس"، بالإضافة إلى 270 ألف قرص مخدر لعقاقير "كبتاجون – تامول – ترامادول"، إلى جانب 79 قطعة سلاح ناري "رشاش جرينوف – 43 بندقية آلية وخرطوش – 34 فرد خرطوش" وطبنجة وعدد كبير من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



