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رغم الإعدام مرتين.. فرصة وحيدة لـ"سفاح التجمع" للإفلات من حبل عشماوي

09:15 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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    محاكمة سفاح التجمع
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    سفاح التجمع
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    محاكمة سفاح التجمع - ارشيفية
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    سفاح التجمع 2
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    سفاح التجمع
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    سفاح التجمع
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    سفاح التجمع 1
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    محاكمة سفاح التجمع
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    سفاح التجمع
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    من ساحة القضاء للدراما.. سفاح التجمع يشعل الصراع بين منتجين
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    قضية سفاح التجمع
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    سفاح التجمع
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    قضية سفاح التجمع (1)
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كتب- أحمد عادل:

كشفت المحامية سماح فوزي تفاصيل حكم محكمة جنايات المُستأنف بتأييد حكم الإعدام الصادر -لثاني مرة- بحق المتهم "كريم. م"، المعروف إعلاميًا بـ”سفاح التجمع”، وذلك على خلفية اتهامه بقتل ثلاث سيدات ومعاشرة جثثهن.

وأوضحت المحامية سماح فوزي، أن حكم محكمة الاستئناف غير بات، حيث يحق للمتهم تقديم طعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وأضافت سماح، أن المتهم يمتلك حق التقدم بالطعن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وبدورها تقوم محكمة النقض بقبول الطعن وإعادة النظر في القضية، أو رفضه ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، قضت بقبول الاستئناف المقدم من المتهم "كريم س." على حكم الإعدام الصادر بحقه شكلًا، وفي المضمون قررت بتأييد حكم محكمة أول درجة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أول درجة المنعقدة بالتجمع الخامس، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها وبعد آخذ رآي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة المتهم "كريم س." بالإعدام شنقًا، لإدانته بقتل 3 سيدات ومعاشرة جثثهن.

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