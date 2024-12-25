تفاصيل إخلاء مدرسة بعد نشوب حريق في منزل بكرداسة



كتب- صابر المحلاوي:

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق اندلع داخل منزل بمنطقة كرداسة، لتحديد أسبابه وتقدير قيمة الخسائر التي لحقت بالمكان.

وأكد شهود عيان من مدينة كرداسة أن الحريق شب في شقتين داخل أحد المنازل المجاورة لمدرسة السلام، ما دفع مدير المدرسة إلى اتخاذ إجراء سريع بإخلاء التلاميذ والمدرسين من المبنى بعد تصاعد كثيف للأدخنة، حفاظًا على سلامة الجميع ومنع حدوث أي إصابات بحالات اختناق أو إغماء.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا عن اندلاع حريق في عقار بمنطقة كرداسة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين اشتعال النيران بشقتين دون تسجيل أي إصابات بين قاطني المنزل.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل وأجرت عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال.

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات.