عقب تداول الفيديو.. القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بسياراتهم في الغربية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام بعض الأشخاص بأداء حركات استعراضية بسياراتهم في محافظة الغربية، وضبط مرتكبي الواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الفيديو المتداول عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه صاحب الحساب وآخرون وهم يقومون بأداء حركات استعراضية بسيارات، بعضها بدون لوحات معدنية، بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط صاحب الحساب وثلاثة آخرين، أحدهم لا يحمل رخصة قيادة، بالإضافة إلى السيارات المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.