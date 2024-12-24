بعد انتشار فيديو.. ضبط متهم بالتعدي على كلب بمنشأة ناصر

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على "كلب ضال" بالضرب باستخدام "عصا خشبية"، والتعدي على إحدى السيدات بالسب والقذف أثناء قيامها بتصوير الواقعة في القاهرة.

بالفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر. وأقر المتهم بارتكاب الواقعة خشية تعرضه للعقر، كما اعترف بالتعدي على السيدة بالسب والشتم بسبب قيامها بتصويره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.