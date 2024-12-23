جثتان وسط ألسنة النيران بمدينة 15 مايو

كتب - محمد شعبان:

سجلت مدينة 15 مايو حالتا وفاة إثر حريقين متفرقين الأول سقط على إثره موظف بإحدى الجهات والثاني ضحيته تلميذ.

البلاغ الأول ورد إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمنطقة الـ290 فدانًا، ودفع مدير الحماية المدنية بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 75 المكون من 5 أدوار، مما أسفر عن مصرع "إسلام.م" موظف بإحدى الجهات.

البلاغ الثاني وقع بمساكن الإسكان الاجتماعي، نتج عنه مصرع عمر عزت 12 سنة طالب فى الصف الأول الابتدائي وتم إيداع الجثتين ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.