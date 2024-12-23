رادار السرعة يلتقط 16 ألف مخالفة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27,925 مخالفة مرورية متنوعة، منها 499 مخالفة السير بدون تراخيص، 14 مخالفة دراجة نارية، 16,851 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 12 مخالفة موقف عشوائي، 1,002 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 6 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.