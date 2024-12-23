أمن المنافذ: تحرير 2730 مخالفة مرورية وتنفيذ 225 حكمًا قضائيًا

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملاتها لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 38 قضية، وتحرير 2730 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 262 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.