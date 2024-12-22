أمريكي بين الحياة والموت بسبب سقوط مروع بالأهرامات

كتب - محمد شعبان:

سجلت المنطقة الأثرية غرب الجيزة، اليوم الأحد، حالتا إصابة لسائحين أحدهما بين الحياة والموت.

مصدر أمني مسؤول قال لمصراوي إن سائحًا يحمل الجنسية الأمريكية يعاني من توقف بعضلة القلب نتيجة سقوطه على صخرة ونقل إلى قرب مستشفى في حالة حرجة.

أضاف المصدر أن المنطقة ذاتها شهدت إصابة سائح هندي سقط من أعلى جمل، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الهرم للعلاج.

تحرر محضر حيال كل واقعة، وأخطرت الجهات المعنية.