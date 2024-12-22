تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا لـ26 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 26 يناير؛ للاستماع للشهود.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها.