أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة لطلبة الجامعات لمواجهة مخططات إسقاط الدولة

كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية" ورشة عمل تدريبية موجهة لطلبة الجامعات المصرية "الحكومية - الخاصة" خلال الفترة من (15-19/12/2024م)، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة"، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري، من أبرزها: تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل مثل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد، التدخلات الخارجية والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة"، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام، والإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل، وجهود الدولة المصرية في كافة المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة.

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إطلاع المشاركين بجهود الوزارة في التصدي للشائعات، تم تنظيم زيارة لهم لمقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للتعرف على إمكانياته ودوره في رصد الشائعات والرد الفوري عليها بالحقائق، وإعداد مواد وتقارير صحفية وإذاعية وتلفزيونية حول جهود كافة قطاعات الوزارة، لتنشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها تلك الورش عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية، من أبرزها: نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات من خلال الاهتمام برفع الوعي لدى المواطنين بعدم الوقوع كأداة في يد القوى المناوئة، والاحتشاد خلف القوى الوطنية. كما أكد المشاركون أن القيادة السياسية للدولة قد انتهجت في إحباط تلك المخططات منهجًا فريدًا تمثل في حشد كافة الجهود من مختلف مؤسسات الدولة وكياناتها، وإلغاء الحواجز بين كافة الأجهزة لتعمل بتناسق وتناغم من أجل احتواء مخططات الهدم، والتحول نحو التعافي، ومن ثم الانطلاق صوب التطوير الشامل ومناخ الاستقرار الذي تشهده الدولة حاليًّا.

ويأتي ذلك استمرارًا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات. وقد انتبهت الدولة مبكرًا لمخاطر الشائعات وتزييف الوعي تحت شعارات براقة هدمت استقرار الأوطان، ومن هنا كان حرص وزارة الداخلية على بناء وعي مجتمعي للتصدي للشائعات والأفكار الهدامة من خلال تنظيم سلسلة ورش عمل تدريبية لتوعية الشباب وكافة فئات المجتمع بما يحاك من مخططات لإسقاط الدول.