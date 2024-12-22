قوافل المحافظات.. استخراج 6628 بطاقة رقم قومي و24 ألف "مصدر مميكن"

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) في نطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).

أسفرت تلك القوافل عن استخراج 6628 بطاقة رقم قومي، و24610 مصادر مميكنة.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من يوم 21/12/2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية في أماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 1119 بطاقة رقم قومي و166 مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع الاستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 40 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادي الخاصة)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 311 مواطنًا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصادر القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 405 مواطنين ومواطنات.

ولاقت تلك الإجراءات قبولًا وإعجابًا من المواطنين لما لها من مردود إيجابي في تسهيل تلقيهم للخدمات بشكل مميز وتوفيرًا للوقت والجهد. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.