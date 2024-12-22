بشراء عقارات وسيارات.. ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 40 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصرين الإجراميين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المتخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال (الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات).

وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.