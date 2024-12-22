الداخلية: اليوم انتهاء مهلة سداد تكاليف حج القرعة 2025

كتب- علاء عمران:

تنتهي اليوم الأحد، مهلة سداد تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ/2025، والتي تبلغ نحو 220 ألفًا و300 جنيه.

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق أن السداد سيكون لكامل قيمة تكاليف الحج، بدون تذكرة السفر بالطائرة (جاري تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائي لتذكرة السفر). ويتم السداد لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات (كبار السن - ذوي الهمم "ومرافقيهم الوجوبيين")؛ حيث يكون السداد لهم معًا.

ويتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية. كما يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية قد تفرضها السلطات السعودية. ويعتبر عدم السداد خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

وينتهي السداد اليوم عبر كافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر - القاهرة)، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة")، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الماضي وحتى اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.

المستندات المطلوبة:

جواز السفر الدولي المميكن:يجب أن يتقدم المواطن الفائز بالقرعة بجواز سفر دولي مميكن له وللمرافق (إن وجد)، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 19/2/2025 الموافق (20) شعبان 1446هـ.

يُراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة الذي سدد تكاليف الحج.

يُرفض استلام جواز السفر في الحالات التالية:

وجود ثقوب في الصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

اختلاف الرقم القومي أو الأسماء في جواز السفر عن بطاقة الرقم القومي.

عدم وجود صفحات خالية في جواز السفر.

إيصال السداد: صورة من إيصال السداد لكل فائز سدد تكاليف الحج.

البطاقة الصحية:

صادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية وسارية المفعول، تُثبت تطعيم الفائز ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW) قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024/2025، وذلك للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا (مواليد 18/2/1960 وما قبلها).

صورة من شهادة التحصين (QR-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19) المُحدثة، مرفقة بالأصل (للاطلاع) للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

التقرير الطبي المميكن:معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية. وموضح به الحالة الصحية تفصيلًا، وأن الفائز مُعافى من الأمراض التي تُعوق عن السفر لأداء فريضة الحج. والبصمة العشرية للحاج: "فيش حج مميكن."

شهادة تحركات: صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تُطلب فقط من الفائزين الذين سبق لهم التواجد بالمملكة العربية السعودية في أوقات معاصرة لموسم الحج.

الموقف التجنيدي:

بيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم في سن التجنيد.

مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بتقديم الموقف التجنيدي. ويتم تقديم مستند التجنيد عند السفر، حيث تقوم مناطق التجنيد بصرف "تصاريح سفر مؤقتة" بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد. وتصاريح السفر: للذين يتطلب سفرهم موافقة من جهة عملهم.