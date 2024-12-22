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اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية داعش حلوان"

03:30 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية داعش حلوان"

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كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 5 متهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش حلوان".

ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية تولوا قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن انضموا لتأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

مجمع محاكم بدر خلية داعش حلوان النيابة العامة جماعة إرهابية
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