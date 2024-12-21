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الداخلية تكشف تفاصيل العثور على عظام آدمية بالمقابر في قنا

10:09 م السبت 21 ديسمبر 2024

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من "تربي – مقيم بدائرة المركز" بعثوره على مجموعة من العظام الآدمية مختلفة الأحجام وغير مرتبطة ببعضها مجمعة ومصفوفة بإحدى المقابر محل عمله.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة المُبلغ وتربى آخر وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بحفر مجموعة من القبور لاستخراج عظام آدمية وقاما بنقلها لمحل العثور عليها حتى يتم اكتشافها من الأهالي لإثارة غضبهم على عاملان بذات المجال لوجود خلافات بينهم لرغبتهما في اقصائهما عن العمل من المقابر التي يعملون بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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