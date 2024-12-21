قرار قضائي جديد بشأن البلوجر هدير عبدالرازق في نشر فيديوهات خادشة

كتب- أحمد عادل:

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للحكم.

واستمعت المحكمة الاقتصادية لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

وطلب محامي البلوجر هدير عبدالرازق ضم الفلاشة المنوه عنها إلى ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة، كما طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته، ودفع ببطلان التحريات في الواقعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت خمس تهم للبلوجر هدير عبدالرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر للنظر في أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت التهم الموجهة إلى البلوجر هدير عبدالرازق كما يلي:

نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك)، بقصد الإغراء، مما يخدش الحياء العام، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

ارتكاب فعل فاضح علني مخل بالحياء، عبر استعراض مفاتنها وإطلاق عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية من خلال الصور والمقاطع التي بثتها عبر حساباتها.

دعوة علنية إلى ممارسة الفجور، عبر نشر صور ومقاطع مخلة بالآداب، لافتةً الانتباه إليها من خلال حساباتها الشخصية.

الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر نشر محتوى يتضمن استعراضًا للمفاتن في ظل عبارات وإيحاءات جنسية، مما يُعد تعديًا على القيم الاجتماعية.

إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجرائم المشار إليها في التهم السابقة.

تم تقديم القضية إلى الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية، حيث من المقرر النظر فيها خلال جلسة يوم 30 نوفمبر، مع إخطار المتهمة بموعد الجلسة.