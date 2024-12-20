مجهولون يشرعون في قتل سائق توك توك بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:



شرع مجهولون في قتل سائق توك توك اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الجمعة.



تلقى مأمور قسم أول أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بالحي الأول.



انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة رفيع محيي 22 عاما سائق توك توك بجروح متفرقة بالجسم إثر تعرضه لاعتداء من آخرين.



الشاب تم نقله إلى المستشفى للعلاج ويكثف رجال الشرطة جهودهم لضبط الطرف الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.