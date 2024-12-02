ضبط 409 قطع أثرية بحوزة مسجل خطر في أسيوط

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 409 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار بها ناتجه عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع.

بتقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبحوزته "409 قطع أثرية "48 تمثال ورأس تمثال – 350 عملة معدنية - 2 قناع خشبى – قطعة حجرية – مركب فخارى – 3 جعران – 2 تميمة".

بمواجهته اعتراف بتحصله على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب غير المشروع بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو تيج بقصد الإتجار بها أفادت الجهات المختصة بأثريتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة القطع الأثرية بقصد الإتجار بها.