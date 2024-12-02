لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صور| النائب العام يفتتح دورة "تنمية القيادة الوطنية" بالتعاون مع الشئون المعنوية

03:18 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    دورة تنمية القيادة الوطنية بالتعاون مع الشئون المعنوية
  • عرض 5 صورة
    دورة تنمية القيادة الوطنية بالتعاون مع الشئون المعنوية
  • عرض 5 صورة
    دورة تنمية القيادة الوطنية بالتعاون مع الشئون المعنوية
  • عرض 5 صورة
    دورة تنمية القيادة الوطنية بالتعاون مع الشئون المعنوية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية للسادة أعضاء النيابة العامة"، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

جرت الدورة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بحضور اللواء أركان حرب دكتور طارق هلال مدير إدارة الشئون المعنوية، وعدد من قادة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء استراتيجيين.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب النائب العام بالحضور، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن التعاون المثمر بين النيابة العامة ومؤسسات الدولة لتطوير الإنسان المصري، في إطار مبادرة الرئيس "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وتهدف الدورة إلى تعزيز وعي أعضاء النيابة العامة بالتحديات الوطنية.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب طارق هلال حرص القوات المسلحة على تنفيذ برامج وطنية تساهم في تعزيز الشعور بالوطنية وتشكيل الوعي المجتمعي، مشددًا على أهمية هذه الدورات في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

كما تبادل النائب العام واللواء طارق هلال الدروع التذكارية بين الجهتين.

وتتضمن الدورة موضوعات متنوعة أبرزها: النمط القيادي في تعزيز الأمن القومي، والدبلوماسية المصرية تجاه القضايا المعاصرة، والتحديات الاقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

الشئون المعنوية القيادة الوطنية محمد شوقي معهد البحوث الجنائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مهندس ديكور ينهي حياة زوجته في التجمع الخامس

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة