صور| النائب العام يفتتح دورة "تنمية القيادة الوطنية" بالتعاون مع الشئون المعنوية

"مراتي جابته الشقة وأنا قطعته".. ماذا جرى بين عماد وصديقه في عقار

كتب- أحمد أبو النجا:

افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية للسادة أعضاء النيابة العامة"، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

جرت الدورة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بحضور اللواء أركان حرب دكتور طارق هلال مدير إدارة الشئون المعنوية، وعدد من قادة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء استراتيجيين.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب النائب العام بالحضور، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن التعاون المثمر بين النيابة العامة ومؤسسات الدولة لتطوير الإنسان المصري، في إطار مبادرة الرئيس "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وتهدف الدورة إلى تعزيز وعي أعضاء النيابة العامة بالتحديات الوطنية.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب طارق هلال حرص القوات المسلحة على تنفيذ برامج وطنية تساهم في تعزيز الشعور بالوطنية وتشكيل الوعي المجتمعي، مشددًا على أهمية هذه الدورات في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

كما تبادل النائب العام واللواء طارق هلال الدروع التذكارية بين الجهتين.

وتتضمن الدورة موضوعات متنوعة أبرزها: النمط القيادي في تعزيز الأمن القومي، والدبلوماسية المصرية تجاه القضايا المعاصرة، والتحديات الاقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.