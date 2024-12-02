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مشهد مرعب.. سيارة مسرعة تقتحم منزل شاب وفتاة وفرارهم بأعجوبة | فيديو

12:11 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

صورة من الفيديو

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وكالات

تعرضت عائلة أمريكية لواقعة مروعة عندما اصطدمت سيارة بمنزلهم بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنزل.

مساء أمس الأحد، قرر أفراد العائلة الخروج لشراء بعض الأطعمة، ربما كان القرار الذي أنقذهم، فبعد دقيقة واحدة فقط، تجاوزت سيارة مُسرعة، الرصيف قبل أن تصطدم بشاحنة وتصل إلى الجزء الخلفي من المنزل، مما أدى إلى تدمير ثلاثة جدران بالكامل.

تم توثيق الحادث عبر فيديو يظهر السائق وهو يهرب من مكان الحادث بعد الاصطدام.

قال أحد أفراد الأسرة إنهم يقيمون حالياً في منزل شقيقته، ينتظرون شركة التأمين لتقييم الأضرار.



مشهد مرعب واقعة مروعة
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