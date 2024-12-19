سيدة أمريكية تقتل طليقها أمام المحكمة بعد إنهاء إجراءات الطلاق

كتب - أحمد عادل:

بعد لحظات من إنهاء إجراءات تطليقها، أنهت سيدة أمريكية حياة طليقها، أمام المحكمة، وحاولت قتل عضو مجلس نواب، تصادف وجوده في المحكمة وقت ارتكاب الواقعة. وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة تانيا ساوسيير (49 عامًا) بتهمة قتل زوجها السابق جيمس راي ساوسيير (62 عامًا)، بعد إطلاق النار عليه أمام المحكمة.

وقالت شرطة مقاطعة بيرل ريفر إن إطلاق النار وقع في الساعة 12:15 ظهرًا، حيث أطلق الزوجة النار على زوجها السابق عدة مرات بعد انتهاء الجلسة التي تم خلالها التفاوض على شروط الطلاق بين المحاميين.

وعلق محامي جيمس، دونالد رافيرتي، قائلاً: "إنها مأساة بلا معنى، والآن لدينا رجل ميت". وأضاف جيسون أوين، عضو مجلس النواب الذي كان حاضراً في المحكمة وقت الحادث، أنه كان يخرج من المحكمة عندما بدأت عملية إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تانيا وجهت سلاحها نحوه قبل أن يتمكن من السيطرة عليها.

وكانت تانيا قد تقدمت بطلب الطلاق في 27 ديسمبر 2023، بعد أن زعم جيمس أنه أطلق النار عليها في عينها في 1 سبتمبر 2023، بحسب موقع "WDAM".

في أغسطس الماضي، تم توجيه تهم الاعتداء المشدد إلى جيمس على خلفية الحادث، وكان من المقرر محاكمته في مارس 2025. كما تقدم تانيا بطلب للحصول على أمر حماية في 2 أبريل 2024، وتمت الموافقة عليه في 26 نوفمبر 2024.

وتواصل السلطات التحقيق في الحادث، حيث تم تصنيف تانيا كمحتجزة في مركز العدالة الجنائية "لينور روويل" بتهمة القتل.