معركة حواري المدبح.. إحالة 15 متهما قتلوا "طالب المنيب" للجنايات

كتب ـ رمضان يونس:

أحال المستشار محمود غيطاس، المحامي الأول العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية، 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة قتل الطفل "أحمد أيمن"، الطالب في الصف الأول الثانوي، إثر مشاجرة دموية بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين في حواري "المدبح" بالمنيب في الجيزة.

ووفقًا لأوراق الدعوى، التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، فقد تم إلقاء القبض على المتهمين في القضية رقم 17621 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 5595 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة. المتهمون هم: "محمد.ع"، و"حاتم.ع"، و"إبراهيم.ز"، و"محمود.ز"، و"زكريا.م"، و"عبد الجبار.م"، و"عصام.م"، و"أحمد.ح"، و"فوزي.أ"، و"كرم.ر"، و"نصرة.ر"، و"سيد.ر"، و"عبد الله .س"، و"ياسر.ر"، و"يحيي.ي".

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمين قتلوا الطفل "أحمد أيمن"، الذي لم يتجاوز 18 عامًا، عمدًا ودون سبق إصرار أو ترصد، بعدما اندلعت مشاجرة بينهم على خلفية خلافات سابقة. استخدم المتهمون الأسلحة النارية والبيضاء، حيث أطلق المتهم الثامن عدة أعيرة نارية أصابت الطفل مما أدى إلى وفاته، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

واتهمت النيابة المتهمين بالتسبب في استعراض القوة والتلويح بالعنف في المنطقة، بهدف ترويع قاطنيها وإلحاق الأذى بالآخرين، مما أسفر عن حالة من الرعب والخوف في نفوس المجني عليهم.

كما وجهت النيابة تهمة الشروع في قتل 8 آخرين من بين المتهمين، بعدما اعتدوا عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء، قاصدين إزهاق أرواحهم، ولكن تم تدارك إصاباتهم بالعلاج.

وفيما يتعلق بحيازة الأسلحة، أحرز المتهم الأول سلاحًا ناريًا غير مرخص (فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.