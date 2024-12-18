الداخلية تكشف "كذبة" سائق مطروح والـ 8 ملايين جنيه.. وتصدر بيانا رسميا

ما موعد خروج عصام صاصا بعد إيقاف حكم الحبس سنة؟.. "قانوني يُجيب"

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل الادعاء الذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية بشأن عثور أحد الأشخاص بمحافظة مطروح على جوال يحتوي على مبلغ 8 ملايين جنيه، وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه.

أوضحت الأجهزة الأمنية، بعد التحري والفحص، أن الشخص المذكور اختلق القصة بمساعدة شخص آخر، بهدف خداع المواطنين واستغلال الحادث لجمع تبرعات بدعوى أمانته في إعادة المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخصين المتورطين، وجارٍ استكمال التحقيقات.