رادار السرعة يلتقط 22 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على الطرق والمحاور المختلفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري.

أسفرت الحملات المكثفة عن ضبط 36,407 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة. من بين المخالفات التي تم رصدها، تم ضبط 627 مخالفة سير بدون تراخيص، و20 مخالفة دراجات نارية، و22,491 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و13 مخالفة موقف عشوائي، و1,277 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة، و9 مخالفات تخص شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.