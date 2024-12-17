بينهم امرأة.. قرار قضائي بشأن استئناف المتهمين بقتل شاب على حكم إعدامهم

كتب- أحمد عادل

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل نظر استئناف 4 متهمين بخطف وقتل شاب في منطقة أبو النمرس، على حكم إعدامهم، لجلسة 22 يناير للمساعدات الفنية وإعلان كبيرة الأطباء الشرعيين.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد ابو زيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمون في القضية سالي "صابر. ع"، و "صبري. ع"، و "رامي. ص"، و "نور. ع"، و"جليلة. ص"، القضية رقم ١٢٧٥٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ٣٤٠٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة.

وأسندت النيابة في تحقيقات للمتهمين لأنهم في غضون يومي، خطفوا المجني عليه" محمد أحمد متولي"، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمته المتهمة الأولى بعزمها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة و استدرجته لمكان نائي حيث يكمن باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته قاصدين من أفعالهم تلك اقصائه عن أعين رقباءه وذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان حيث قتلوا محمد احمد متولي أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه على إثر خلاف استعر فيما بينهم، فكمنوا له بالمكان الذى ايقنوا سلفاً استدراج المتهمة الأولى له، وما أن ظفروا به حتى طوقوا عنقه بأدوات "حبل - قطعة قماشية" قاصدين من ذلك قتلاً، ولم يستكينوا فنحروا عنقه بسلاح أبيض "سكين" و أضرموا النيران بجثمانه وأحدثوا ما ألم به من آثار والتي أوردها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. سرقوا المبلغ المالي والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد أحمد متولي أحمد وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا و أحرزوا سلاح أبيض وأدوات " سكين محبل - قطعة قماشية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ.