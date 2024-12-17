قرار جديد من الجنايات في قضية ذبح "عريس العياط"

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "8" جنايات العياط بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، حجز مُحاكمة "هشام" في واقعة ذبح "عريس العياط" بعد شهر من زواجه في إحدى قرى العياط ، بسبب خلاف بينهما على سهرة حمراء مع فتاة ليل، إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب فكري مصطفي و مصطفي محمد عبد اللطيف ومحمد عبد الحميد و سكرتارية خالد شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة القضية التى حملت رقم 6598 لسنة 2024 جنايات العياط، والمُقيدة برقم 2110 لسنة 2024، كلى جنوب الجيزة، أن المتهم "هشام .م"، قتل المجني عليه "أحمد محمد م" عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله لخلاف نشب بينهما، وما أن ظفر به حتى كال له عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" استقرت بمختلف أنحاء جسده ولم يستكن بل استتبع ذلك بنحر رقبته لتأكيد مفارقته للحياة، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وفق أوراق الدعوى فإن تحريات المباحث توصلت إلى وجود صداقة بين المتهم "هشام" والمجنى عليه "أحمد" قامت على نسائية خارج الإطار الشرعي، وأنهما قد التقيا يوم الواقعة وفق اتفاق مسبق بينهما على إحضار المجنى عليه إحدى السيدات لإقامة المتهم علاقة جنسية معها بمقابل مادي، وما أن تقابلا حتى اطلعه المجنى عليه بتأخر السيدة وطلب الحصول على المبلغ المالي المتفق فرفض المتهم ذلك.

وأوضحت تحريات المباحث، أن المتهم بادر بالتعدي اللفظي والاشتباك مع المجنى عليه والذى ما كان منه إخراج سلاح أبيض "سكين" بحيازته لإسكات المتهم واخافته محاولاً انتهاء الاشتباك، فأمكن للمتهم استخلاص السلاح الأبيض من المجنى عليه و باغته بعدة ضربات وطعنات استقرت بأنحاء متفرقة بالجسد، ثم اختبأ المتهم عقب انصرف رفاق المجني وعقد العزم والنية على إنهاء حياته، ونحر عنقه ذبحًا من الخلف، وعزا قصد المتهم القتل العمدى.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني أصيب بعدة إصابات حيوية حديثة بعضها، ذات طبيعة طعنية والأخر قطعية حدثت من المصادمة بجسم او أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث من مثل "سكين" وتعزي حدوث الوفاة إلى مجموع الإصابات الطعنية في الصدر والعنق ومضاعفتها.