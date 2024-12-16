دفاعًا عن الأم.. التحقيق مع عاطل أنهى حياة شقيقه بطعنة سكين في إمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، عن ملابسات قتل شاب لشقيقه دفاعًا عن والدته بمنطقة إمبابة، حيث تبين أنه سدد له طعنة قاتلة في القلب أردته قتيلاً في الحال.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد توقيت وأسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ووردت إشارة من المستشفى إلى مديرية أمن الجيزة بوصول شاب مصابًا بطعنة نافذة في الصدر اخترقت القلب، وأنه فارق الحياة قبل إسعافه متأثرًا بإصابته. وفور إخطار اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص البلاغ وبيان ملابساته. وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

وأضافت التحريات، بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، أن المجني عليه كان يتعدى على والدته بالسب والضرب بسبب رفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا. فتدخل شقيقه الآخر لحماية والدته وتشاجر مع شقيقه الأكبر. وتطور الأمر عندما أسرع الأصغر إلى المطبخ وعاد حاملاً سلاحًا أبيض يهدد به شقيقه، فاخترق السلاح صدره وسقط غارقًا في دمائه.

استغاث الأخ الأصغر بالجيران ونقل شقيقه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بسبب سوء إصابته بطعنة في القلب. وألقت مباحث إمبابة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي قتل شقيقه وإنما تهديده فقط لإبعاده عن والدته، قائلًا: "مكنش قصدي بس كان بيضرب أمي".

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.