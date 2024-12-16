حرقهم بـ5 لتر بنزين ودخل نام.. جزائري يقتل أبناءه الـ4 في ولاية جرداية بالجزائر

وكالات

كشف جزائري، عن تفاصيل قتله وحرقه أطفاله الـ4، أمام محكمة ولاية جرداية في الجزائر، إذ تسبب في حالة من الذعر والفزع أمام الرأي العام بالجزائر.

وقال المتهم، إنه اصطحب أطفاله الـ4 في نزهة قبل أن يُقدم على فعلته ويعود إلى المنزل ليغط في النوم، مؤكدا أن الجريمة وقعت في جرداية 612 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر.

وخلال إدلاء تفاصيل الجريمة، تبين أن زوجة القاتل اتصلت بمصالح الدرك الوطني لتبلغهم بأن زوجها قتل أبناءه من زوجته الأولى، وأنه في المنزل يغط في النوم قرير العين، إذ انتقلت القوى الأمنية إلى المكان وألقت القبض عليه، وفقا لما ذكرته العربية.

واعترف الجاني بارتكاب الجريمة أثناء التحقيق معه، إذ كشف أنه قرر أخذ أبنائه الـ4هما: "خ.أ" 11 سنة، وشقيقه التوأم "خ.و" و"خ.أ" 5 سنوات، "خ.ع" 4 سنوات، في نزهة إلى واد نشو، بولاية جرداية، بسيارة خاصة، حاملا معه 5 لترات من البنزين، كما أقر بأنه حين وصل خنق الصغار وألقى البنزين عليهم وأشعلهم.

وأكدت التحريات، أن السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الـ4 هو الخنق باليد والحرق بسائل قابل للاشتعال واستنشاق بقوة للدخان.

وتبين أنه بعد حرقهم، رمى الجثث قرب بالوعة للصرف الصحي طور الإنجاز، ثم ابتعد عن المكان وترك سيارته هناك، بعد أن تخلص من هاتفه النقال، وعاد إلى العاصمة.

ومن بين التصريحات الصادمة للمتهم، أنه عاد إلى بيت زوجته الثانية، وأخبرها بفعلته، وخلد إلى النوم، فما كان من الزوجة المصدومة إلا أت اتصلت بالشرطة.

هذا وسيواجه الجاني، بحسب وكيل الجهورية تهمة جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد على الفروع، فضلا عن التعذيب وارتكاب أعمال وحشية وجناية الاغتيال مع التماس أمر إيداع.