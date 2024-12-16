"ياسر" يطلب تطليق زوجته.. "كسرتلي النضارة عشان عشيقها يهرب من أوضة النوم"

كتبت-فاطمة عادل:

عاد "ياسر.ع"، 33 سنة، موظف، من يوم عمل شاق، متعبًا وبالكاد يستطيع رفع عينيه من الإرهاق، دخل إلى منزله بهدوء على غير عادته، فقد كان يتوقع استقبالًا دافئًا من زوجته كعادتها، ولكن هذه المرة، كان البيت غارقًا في صمت غريب، وكأنّه يخفي سرًا ثقيلًا.

يكمل الزوج حديثه: "خلع حذاءه بهدوء، واتجه إلى غرفة النوم، حيث اعتاد أن يجد زوجته بانتظاره، لكن هذه المرة، صدمه المشهد: "خرجت وقامت بكسر نضارتي وهي تعلم بعدم الرؤية غير بها، جعلتني اصرخ بصوت يحمل خليطًا من الغضب والدهشة، كانت متوترة وملامحها مضطربة".

لكن ياسر لم يقتنع بأنها خرجت سريعا بل انها كانت قصدة كسر النظارة وبعد التركيز لدقائق، لاحظت خروج خيال من غرفة النوم"، كان يشعر بأن هناك شيئًا ما يُخفى عنه، بدأ يتفقد المكان. لاحظ أن السرير غير مرتب، والنافذة مفتوحة رغم برودة الطقس، حينها، شعر أن هناك أمرًا غير طبيعي، خرج لم يجدها بالمنزل بل فرت هاربة".

وأضاف الزوج: " تركتنى بالمنزل بدون مبررات، بعد نزولي وتصليح النضارة، قمت بمكالماتها على هاتفها لكنها لم ترد ، وظل الوضع 4 أشهر حتى قمت بالتفكير لإقناع نفسي بانها تقوم بخيانتي بالفعل وراجعت الكاميرات لتلك اليوم بالفعل وجدت شاب غريب يخرج من منزلنا مسرعا يتلفت خلفه".

"بدون تفكير ولا مبررات "، لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقمت دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 118 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.