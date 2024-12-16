10 مصابين في تصادم سيارتين بالتجمع

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

تلقى مسؤول غرفة علميات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الجديد القادم من التجمع الخامس.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع أخرى ميكروباص اتجاه مدينة نصر مما أسفر عن سقوط 10 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشففى البنك الأهلي والقاهرة الجديدة للعلاج وجنب ونش تابع لإدارة المرور أثار الحادث نهر الطريق.