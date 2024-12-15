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تجديد حبس سيدة بتهمة محاولة تهريب مخدرات بالمطار

06:45 م الأحد 15 ديسمبر 2024

محاكمة تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الدقهلية، أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوي وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة.

بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

محكمة جنح النزهة مواد مخدرة مطار القاهرة
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