قوافل المحافظات.. استخراج 6284 بطاقة رقم قومي و25 ألف مصدر مميكن | صور

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إرسال قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المميكنة) في محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).

أسفرت تلك القوافل عن استخراج 6284 بطاقة رقم قومي، و25922 مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل (1253) بطاقة رقم قومي و(238) مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات لـ (63) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من (الجهات الحكومية - الأندية الخاصة)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ (378) مواطنًا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال المواطنين في المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من خدمات القطاع. وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ (408) مواطنين ومواطنات.

ولاقت تلك الإجراءات قبولًا واستحسانًا من المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال تسهيل تلقيهم للخدمات بشكل مميز وتوفير الوقت والجهد. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.