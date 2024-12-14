"أبويا اتضرب".. تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بين أبناء العم بالوراق

كتب- صابر المحلاوي

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد ابن عمه خلال مشاجرة عائلية نشبت بسبب خلافات حول شراء منزل.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين الطرف الأول: "حمدي أ" ونجله "خالد حمدي" (22 عامًا) الذي توفي إثر طعنة نافذة في الصدر، والطرف الثاني: "خالد أ" شقيق الأول، الذي أصيب بجرح طعني في البطن، ونجله "زياد خالد" (16 عامًا).

وأكدت أن الخلاف بدأ بعد أن اشترى الطرف الثاني منزلًا، وحصل "حمدي أ" والد الضحية على 50 ألف جنيه من ثمن المنزل لكنه رفض إعادتها، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم.

وأشارت التحقيقات أنه خلال المشاجرة، قام الضحية بالاعتداء على عمه "خالد أ" بسلاح أبيض، وعند رؤية "زياد خالد" إصابة والده، استل سكينًا ووجه طعنة قاتلة لابن عمه، مما أدى إلى وفاته، "أبويا اتضرب".

كان اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، قد تلقى بلاغًا من اللواء هاني الشعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة داخل منزل بمنطقة الوراق، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.