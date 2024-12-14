للإطلاع.. تأجيل مُحاكمة مُتهم في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم "محمود. ع"، في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، لجلسة 1 فبراير المقبل للإطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت سابقاً بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقاً، و8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، كما ألزمتههم بالمصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016، أسسوا جماعة على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.