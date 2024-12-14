ضبط أسلحة ومواد مخدرة في حملات أمنية موسعة بـ 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديريات أمن أسيوط، أسوان، ودمياط بتنفيذ حملات أمنية شملت دوائر عدة أقسام ومراكز شرطة.

وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط:

مديرية أمن أسيوط

45 قضية سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، شملت: 9 بنادق آلية، 16 بندقية خرطوش، 24 فرد محلي، وعدد من الطلقات المختلفة، و16 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها 10.21 كيلو جرام حشيش، 3.6 كيلو جرام شابو، 1.1 كيلو جرام هيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، وتنفيذ 311 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

كما أسفرت الجهود عن 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة، شملت: 7.1 كيلو جرام حشيش، 3.5 كيلو جرام بانجو، مواد مخدرة أخرى مثل "البودر، الشابو، الهيروين"، 6 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت: 3 بنادق آلية، طبنجة، 2 فرد محلي، 3 خزائن وعدد من الطلقات، تنفيذ 606 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

7 قضايا إتجار في المواد المخدرة، شملت: 7.5 كيلو جرام حشيش، 11.5 كيلو جرام بانجو، 9.5 كيلو جرام هيدرو، ومواد مخدرة أخرى مثل الهيروين، و3قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت: 3 أفراد محليين وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها الأمنية لضبط الجريمة والحد من انتشار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.