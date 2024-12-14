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بمخدرات وسلاح.. ضبط 68 عنصراً إجرامياً في 13 محافظة

01:29 م السبت 14 ديسمبر 2024

ضبط متهمين-أرشيفية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 68 عنصراً إجرامياً بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية قبل ترويجها في 13 محافظة.
وواصل قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع مديريات الأمن في عدة محافظات (دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، قنا، الدقهلية، البحيرة، أسوان، الجيزة، الأقصر، أسيوط، الوادي الجديد، وجنوب سيناء) لملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.
أسفرت الحملات عن ضبط المواد المخدرة المتنوعة مثل الحشيش، الهيدرو، البانجو، الهيروين، الأيس، والشابو، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية والبيضاء وطلقات نارية مختلفة الأعيرة. وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء في التحريات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وزارة الداخلية المواد المخدرة ضبط المواد المخدرة
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