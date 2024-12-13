متحصلات أنوش وزوجها من اليوتيوب: شقتان ومجوهرات وحسابات بنكية

قطعت جثتها في الشقة.. قرار عاجل من النيابة في جريمة مقتل الطفلة "مكة"

كيف حققت "أنوش" آلاف الدولارات من يوتيوب في 3 أشهر؟ (نص تحقيقات)



كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجأة في اتهام التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش" بغسيل الأموال، أنها قامت وزوجها بشراء مصوغات ذهبية ووحدات سكنية لاصباغ الأموال المتحصلة عليها من نشر فيديوهات مخلة بالصبغة الشرعية.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة "نبوية جمعه" وشهرتها "أنوش"، عُثر بحوزتها على كارت للبنك "الأهلي المصري " وكارتين بنكيين "بنك مصر " لتحصيل عوائد القنوات والحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي، وكما قوائم شراء مصوغات ذهبية، و دفتر شيكات خاص بها.

وأضافت التحقيقات إن المتهمة وزوجها حاولا غسل تلك الأموال المتحصل عليها من النشاط الإجرامي، بشراء وحدتين سكنيتين وسطح عقار في منطقة حلوان بأسم زوجها، وقاما بضخ أموال في شراء المصوغات الذهبية مختلفة الأنواع وهي 5 غوايش وأنسيال وخاتم وسلسلة وتم تحريزها على ذمة القضية، وقاما بإيداع متحصلات النشاط الإجرامي في حسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما.

وفي وقت سابق، صدر قرار من النائب العام، بمنع التيك توكر "أنوش" من التصرف في أموالها على خلفية إدانتها في بعض القضايا، وعرض القرار على محكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد قرار النائب العام الصادر ضد التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش روتين"، ومنعها من التصرف في أموالها.