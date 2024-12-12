"أنوش" في التحقيقات: عرضت مقاطع فيديو مثيرة لتحقيق مكاسب مادية

كتب- أحمد عادل:

أدلت التيك توكر نبوية جمعة" وشهرتها "نبوية أنوش"، اعترفات تفصيلية أمام جهات التحقيق في اتهامها بغسيل الأموال المتحصلة عليها من نشاطها الإجرامي نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب وخادشة للحياء على "يوتيوب".

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، وباستجواب المتهمة "نبوية جمعة" وشهرتها "نبوية أنوش" أقرت بارتكابها للواقعة، وإنشائها قناة علي موقع "يوتيوب" بأسم "يوميات نشوي" في شهر نوفمبر 2021 وخصتها بعرض مقاطع مصورة لها حال قيامها بطهي الطعام وإعداده واستمرت في نشر مقاطع لها حال ذلك إلا أن تلك القناة لم تجلب الكثير من المشاهدات.

وتابعت "أنوش في تحقيقات النيابة العامة، قامت بترك القناة الأولى وغلق محتواها، وظلت تتابع موقع "اليوتيوب" فترة من الوقت حتي لاحظت وجود بعض القنوات تسمي "يوميات" تجذب المشاهدين والمتابعين وفيها تقوم السيدات بتصوير أنفسهن حال آدائهن الأعمال المنزلية اليومية وارتدائهن الملابس تثير الغرائز الجنسية فقررت أن تقوم بأداء ذات المحتوي لتحقيق المكاسب المالية.

وأضافت "أنوش" أنها قامت بشراء قناة على موقع "يوتيوب " من المدعو "أيمن م." معدة للربح بـ1000 متابع و4000 ساعة مشاهدة بمقابل مادي وقدره 2300 جنيه، وبدأت في إعداد مقاطع مثل ما رصدتها مسبقاً، إرتدت خلالها ملابس تظهر أجزاء ومعالم من جسدها وتعمدها الحديث بطريقة تثير الغريزة الجنسية لمشاهديها ومتابعيها حتي زاد عددهم على تلك القناة التي اسمتها "يوميات أنوش".